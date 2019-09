UFFICIALE - Scaffidi passa alla Sampdoria: "Porterò la Lazio nel cuore"

C’è un addio in casa Lazio, questo riguardante la Primavera. Come anticipato già nei scorsi, Federico Scaffidi ha salutato i biancocelesti per trasferirsi alla Sampdoria. Dopo 9 gol in 21 partite lo scorso anno, oggi nell’ultimo giorno di mercato il contratto dell’attaccante romano - che ha firmato fino al 2022 - è stato depositato in Lega. Questo il bel messaggio affidato a Instagram: “Ho passato metà della mia vita indossando la maglia della mia Lazio vivendo emozioni uniche che mi rimarranno per sempre nel cuore. Ringrazio la società, i compagni, tutti i mister, i dirigenti e tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto in questo percorso di crescita. Un grazie speciale alla mia famiglia che si è sacrificata e ha creduto in me seguendomi in tutti questi anni e standomi vicino nei momenti belli e soprattutto in quelli meno belli. Infine voglio ringraziare di cuore i miei procuratori, delle persone speciali che ho avuto la fortuna di incontrare che hanno sempre agito tutelando la mia persona. Adesso comincia una nuova avventura che mi darà tante e nuove emozioni, metterò tutto me stesso per onorare e ripagare la fiducia di una grande società come la Sampdoria. Concludo citando una frase che ho sempre in mente che mi aiuta anche nei momenti difficili “io non perdo mai, vinco o imparo”.