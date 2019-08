PRIMAVERA - Lazio, un altro baby saluta: Scaffidi a un passo dalla Samp

La Lazio Primavera perde un altro pezzo. È questione di ore infatti il passaggio dell'attaccante Federico Scaffidi alla Sampdoria. La scorsa stagione si era reso protagonista mettendo a segno 9 reti in 21 partite, numeri che lo avevano reso il secondo miglior marcatore stagionale dei biancocelesti dopo Luan Capanni (anche lui partito, destinazione Milan). L'attaccante non ancora in possesso del contratto da professionista é pronto per cominciare la sua nuova avventura in blucerchiato. Questo potrebbe aprire scenari di mercato per la Lazio di Menichini, che al momento in attacco può contare soltanto su due centravanti di ruolo: Zilli e Nimmermeer.

