Crotone - Lazio, si decolla: primo volo con il nuovo aereo - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - La Lazio è pronta a tornare in campo. Dopo la sosta per le nazionali, i biancocelesti hanno raggiunto Crotone dove domani sfideranno il Crotone di Stroppa. Buona la prima del nuovo aereo dei capitolini che ha fatto il suo esordio per la trasferta di Immobile e compagni al Sud. Giusto una mezz'ora di ritardo dovuta alle condizioni atmosferiche e al forte vento trovato all'arrivo in Calabria. Nessun problema per le aquile che sono pronti a tornare protagonisti sul campo.

Pubblicato il 20-11-2020 allee 21.00