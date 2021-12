FORMELLO - Lazio, Basic e Zaccagni chiedono spazio. Marusic prova a sinistra

FORMELLO - Lo scarico ieri, la rifinitura oggi. Tempi strettissimi per preparare la trasferta con la Sampdoria: la vigilia si consuma senza la conferenza stampa di presentazione di Sarri e con la squadra in campo intorno alle 15 per la prima e ultima seduta con il gruppo al completo. Tutti aggregati, tanti dubbi: le riflessioni sono aumentate dopo le ultime due partite e gli 8 gol subiti tra Napoli e Udinese. La certezza è il rientro in difesa (indifesa giovedì sera) di Luiz Felipe: il brasiliano ha saltato l’ultima giornata per squalifica, si riprenderà la maglia di Patric (un turno di stop) al centro del reparto arretrato. Farà coppia con Acerbi, sulle fasce dipende dalle condizioni di Marusic. Il montenegrino ha svolto per diversi giorni un doppio allenamento, il Covid l’ha tenuto ai box per quasi due settimane, domani comunque potrebbe tornare titolare sulla fascia sinistra. È in ballottaggio con Radu, stando alle prove: nel pomeriggio Hysaj si è mosso a destra, per questo Lazzari dovrebbe partire dalla panchina.

REPARTI. Occhio tra i pali, è possibile ma non scontata la conferma di Reina. A centrocampo prevedibile almeno un cambio, quello di Basic per Luis Alberto. Decisioni da definire a ridosso del match. Leiva è stato testato sulla linea dei difensori vista l’assenza di Patric (per lui differenziato con Kamenovic, Jony e André Anderson), Cataldi spera a maggior ragione di tenersi la titolarità in regia. Infine l’attacco: Zaccagni chiede una chance, qualora dovesse essere accontentato ne farebbe le spese Felipe Anderson. Pedro è in un momento brillante, insieme a Immobile non dovrebbe rischiare il posto.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Luis Alberto, Felipe Anderson, Moro, Muriqi. All.: Sarri.

Pubblicato il 4/12