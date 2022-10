FORMELLO - Lazio, Casale si riprende il posto. Dubbione a centrocampo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tridente leggero soltanto sulla carta. Finora il campo ha detto il contrario: Sarri pronto a puntare su Felipe Anderson falso nueve come accaduto a Bergamo e in corsa in Europa League. Dal primo minuto tornerà Pedro, decisivo contro il Midtjylland, chiuderà il tridente con Zaccagni sulla sinistra, uno dei più in forma della rosa. Il dubbio a centrocampo sembra tra Milinkovic e Luis Alberto: il Sergente è diffidato (c’è il derby alle porte) e potrebbe riposare, ma lo spagnolo non si è allenato al meglio nell’ultima settimana.

CONSIDERAZIONI. Rimane favorito il serbo. Cataldi e Vecino, entrati bene nella ripresa di giovedì, ritroveranno la maglia dall’inizio. In difesa verso il forfait Patric, ha saltato anche la rifinitura. Casale insieme a Romagnoli come contro Udinese e Atalanta. Sulle fasce Lazzari, di rientro dalla squalifica europea, e Marusic. Occhio a Radu, potrebbe pure far rifiatare Marusic sulla sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

Pubblicato il 29/10