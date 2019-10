FORMELLO - Lazio, Correa è tornato: Inzaghi pronto a rilanciarlo

FORMELLO - La ripresa con Correa in gruppo. Eccolo il Tucu, ristabilito per Bologna: allenamento coi compagni completato. Ha saltato il Rennes per l’affaticamento all’adduttore della coscia sinistra, l’ha smaltito con il lavoro differenziato degli ultimi giorni e lo stop europeo. Al Dall’Ara potrebbe tornare dall’inizio, la scelta spetta a Inzaghi con i tre attaccanti a disposizione. Il ballottaggio è con Caicedo.

POCHI GIORNI. Le prove tattiche inizieranno e finiranno domani. Stamattina rosa divisa in due dopo il riscaldamento: scarico per i titolari di ieri, seduta tecnica per gli altri. In campionato si rivedranno dal 1’ Luiz Felipe e Radu in difesa, Milinkovic (oggi personalizzato), Leiva e Luis Alberto a centrocampo. Il dubbio a destra è tra Marusic e Lazzari, verrà sciolto domani mattina durante la rifinitura.

Pubblicato il 4/10 alle ore 12:30