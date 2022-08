FORMELLO - Lazio, domenica di riposo: Pedro si candida con l'Inter

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Domenica di riposo, la ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle 18. Settimana corta per la Lazio, il prossimo impegno è previsto venerdì sera, all'Olimpico arriva l'Inter dell'ex Inzaghi, è il primo big match della stagione. Sarri, col ritorno di Maximiano dal turno di squalifica, ha a disposizione l'intera rosa. Il tecnico tra i pali confermerà comunque Provedel, rimasto imbattuto ieri nella trasferta di Torino. La preparazione alla sfida coi nerazzurri inizierà soltanto martedì una volta consumata la seduta di scarico del lunedì, dove con ogni probabiltià il gruppo verrà diviso tra chi ha giocato dal primo minuto e chi è subentrato in corsa con i granata. Pedro, recuperato dall'infortunio alla caviglia, prova a insidiare il posto di uno tra Felipe Anderson e Zaccagni. Lo spagnolo potrebbe pure spuntarla se dovesse mostrare una buona condizione atletica. A centrocampo il solito ballottaggio con in corsa Basic, Vecino e Luis Alberto. C'è tempo per prendere le decisioni delicate.

Pubblicato il 21/08