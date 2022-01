FORMELLO - Lazio, doppia seduta: tattica continua, Sarri segue la difesa

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Si chiude anche la sgambata pomeridiana, utilizzata da Sarri per seguire l'intera squadra durante le prove tattiche: tutti insieme, a differenza della mattinata trascorsa con la rosa divisa per reparti. Luis Alberto ha completato l'allenamento, due giorni fa era rimasto a riposo insieme ai titolari anti-Inter nonostante a San Siro fosse partito dalla panchina. Gli unici assenti odierni sono Acerbi, out per l'infortunio muscolare, e Akpa Akpro, impegnato con la Costa d'Avorio in Coppa d'Africa. La ripresa è fissata per domani alle 15.

FORMELLO - Addestramento tattico. Giornata di doppia per la Lazio, l’allenamento mattutino è completo sotto tutti gli aspetti: riscaldamento, lavoro di forza e rapidità, poi via alle esercitazioni con la rosa divisa per reparti. Mister Sarri segue il reparto arretrato, il suo vice Martusciello i centrocampisti e gli attaccanti. La squadra deve migliorare in entrambe le fasi, soprattutto in quella difensiva. Radu - in assenza di Acerbi (riscontrata una lesione intorno al secondo grado, rimarrà ai box per circa un mese) - continua a provare al centro: il romeno sarà confermato a Salerno al fianco di Luiz Felipe, ha superato Patric viste le rispettive prestazioni contro Empoli e Inter. A destra Hysaj e a sinistra Marusic, i terzini salvo sorprese rimarranno gli stessi. Lazzari rincorre e continua a essere testato come alternativa all’albanese. A centrocampo e in attacco i dubbi sono relativi a Luis Alberto e Zaccagni, provano a tornare nel blocco dei titolari a discapito di Basic e Felipe Anderson. Ancora troppo presto per trarre delle conclusioni in vista della trasferta di sabato. Nel pomeriggio (ore 15) è prevista la seconda seduta.