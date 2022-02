FORMELLO - Lazio, è la vigilia: Immobile non si allena, ecco il motivo

FORMELLO - Rifinitura e partenza per il Portogallo. Sarri ultima la preparazione al primo round con il Porto: deve rinunciare ad Acerbi e Lazzari, sono gli unici due calciatori infortunati. Il centrale non ce l’ha fatta a recuperare in tempo, ci prova per Udine, è in dubbio anche per la prossima giornata. Sta smaltendo la lesione di secondo grado al flessore rimediata il 6 gennaio con l’Empoli. Stesso infortunio del terzino destro, finito ko sabato con il Bologna: gli accertamenti di ieri hanno evidenziato uno stiramento grave, rimarrà ai box per circa 40 giorni. Qualche preoccupazione inaspettata, però, è nata dall’assenza di Immobile durante la rifinitura: l’attaccante non ha partecipato alla seduta coi compagni, dovrebbe aver accusato qualche sintomo influenzale. Partirà per il Portogallo, rassicurano da Formello. Il timore, vista l’importanza della sfida, comunque c’è: Ciro resta favorito per guidare il tridente con Pedro e Zaccagni ai suoi lati, l’alternativa sarebbe l’utilizzo di Felipe Anderson da falso nueve. Un’ipotesi che si spera di scongiurare già in giornata con il centravanti tra i convocati.

DECISIONI. A centrocampo la formazione è “suggerita” dalle squalifiche in campionato di Leiva e Luis Alberto: il brasiliano e il Mago non ci saranno domenica, ecco perché dovrebbero essere confermati in mediana insieme a Milinkovic. Cataldi insidia l’ex Liverpool, ma come Basic sembra destinato a ritrovare il posto da titolare soltanto domenica. In difesa il dubbio è al centro tra Patric e Radu, lo spagnolo gode del solito vantaggio (ha giocato dal primo minuto le tre gare post-sosta). Sulle corsie Hysaj a destra e Marusic a sinistra visto il forfait di Lazzari. Tra i pali Strakosha, non avverrà lo switch con Reina avvenuto mercoledì scorso in Coppa Italia.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Furlanetto, Radu, Kamenovic, Cataldi, Basic, Akpa Akpro, A. Anderson, Felipe Anderson, Moro, Romero, Cabral. All.: Sarri.