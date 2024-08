FORMELLO - Lazio, giorno di riposo e poi si torna in campo: il programma

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Giorno di riposo dopo Frosinone. Baroni ferma la squadra e concede la domenica libera: i cancelli del centro sportivo di Formello riapriranno lunedì. I biancocelesti torneranno ad allenarsi in vista degli ultimi impegni della pre-season. In programma c'è l'amichevole in Inghilterra contro il Southampton (7 agosto), poi quella contro il Cadice (10 agosto). Saranno attesi in gruppo i due infortunati Mario Gila e Nuno Tavares, ormai entrambi sulla via del recupero. Lo stesso vale per Castrovilli che sta seguendo un programma differenziato per ritrovare la condizione.

Pubblicato il 3/08