FORMELLO - Lazio, gruppo numeroso: Bastos, Milinkovic e Correa a parte

FORMELLO - Rieccoli, i nazionali. Soltanto in tre svolgono un lavoro differenziato: sono Bastos, Milinkovic e Correa. Tutti gli altri, tranne Berisha, partecipano alla seduta in gruppo e danno il via alle prime prove tattiche anti-Spal. Carte mischiate da parte di Simone Inzaghi in attesa del rientro definitivo degli ultimi tre calciatori impegnati nel pomeriggio esclusivamente in alcune esercitazioni di corsa lungo la fascia. Domani si comincerà a fare sul serio nella preparazione alla trasferta di Ferrara. Dove con ogni probabilità non ci sarà Luiz Felipe, tornato alla base con un nuovo problema alla caviglia sinistra. Ieri ha effettuato dei controlli in Paideia, dovrebbe recuperare in pochi giorni ma l’acciacco lo mette in forte discussione per la gara di domenica. Tra gli assenti in campo anche Valon Berisha, reduce dalla doppietta con il Kosovo contro l'Inghilterra.

VERSO LA SPAL. Vavro si scalda per esordire dall’inizio. È in ballottaggio con Bastos, il dubbio verrà sciolto sabato mattina durante la rifinitura. L’altro punto interrogativo riguarda il partner d’attacco di Immobile: Correa è stato fuori per gli impegni con l’Argentina, Caicedo è rimasto a Formello per l’intera settimana di sosta e per questo potrebbe scalzare il Tucu e affiancare Ciro contro la Spal. Sulle fasce spazio sempre a Lazzari e Lulic, in mezzo il solito terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Inzaghi non dovrebbe modificare il centrocampo visto nelle prime due partite stagionali.

Pubblicato il 12/09/2019 alle ore 16.45.