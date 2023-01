FORMELLO - Lazio, il dubbio è a destra. Sarri pensa a una conferma in blocco

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Immobile con la squadra per il secondo giorno di fila. Oggi, a differenza di ieri, il capitano ha completato la seduta svolgendo le prove tattiche e la partitella conclusiva. Al massimo andrà in panchina, sarebbe troppo rischioso un impiego dall’inizio come spiegato da Sarri in conferenza. Il tecnico andrà avanti con il tridente leggero: Felipe Anderson falso nueve, Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Nessuna modifica nemmeno a centrocampo, al momento sono intoccabili Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Vecino recuperato per la panchina, aveva accusato un risentimento contro il Milan senza neanche entrare in campo (durante il riscaldamento).

FASCE. In difesa il dubbio maggiore: al centro favorita di nuovo la coppia Casale-Romagnoli (Patric rincorre l’ex Verona), sulle fasce rimarrà fuori uno tra Lazzari, Hysaj e Marusic. Il montenegrino sembrava poter tirare il fiato, aveva chiuso coi crampi la sfida di martedì sera. Le parole di Sarri alla vigilia hanno rilanciato però la sua candidatura: nel pomeriggio è stato provato a destra, ecco perché rischia nuovamente Lazzari con Hysaj favorito dalla parte opposta. Indisponibile Radu: il romeno giovedì ha riportato una lesione tra il primo e il secondo grado al semimembranoso della coscia sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Fares, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Immobile, Romero. All.: Sarri.