FORMELLO - Lazio, Immobile a rischio: Inzaghi prova il tandem Pereira-Caicedo

FORMELLO - Importanti novità arrivano da Formello. Nella consueta rifinitura di oggi pomeriggio in vista del match di domani contro la Fiorentina non c'è Ciro Immobile che ha saltato l'allenamento con la squadra. Per il bomber biancoceleste dovrebbe trattarsi di un fastidio alla caviglia. Domani svolgerà una prova per capire se potrà essere a disposizione di Inzaghi. Oltre a lui assenti anche Fares e Correa che stanno facendo ancora i conti con i problemi fisici (entrambi al polpaccio). Sulle fasce scelte ancora obbligate per il mister che conferma Marusic e Lazzari. Se Ciro non dovesse farcela, la coppia d'attacco biancoceleste sarà formata dal tandem Pereira-Caicedo (provati insieme alla vigilia). Muriqi e Raul Moro sarebbero le alternative offensive. In cabina di regia ci sarà Escalante a sostituire Lucas Leiva, out per squalifica (oggi differenziato con Lulic). Cambi anche in difesa con Luiz Felipe che stringe i denti e giocherà dal primo minuto. In mezzo torna Hoedt con Acerbi che scala sul centrosinistra al posto di Radu. Possibili sorprese anche tra i pali con Strakosha che può riprendersi il posto da titolare. Nella formazione tipo provata dal tecnico questo pomeriggio c'era proprio l'estremo difensore albanese.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Caicedo. A disp.: Reina, Patric, Radu, Armini, Franco, D. Anderson, Cataldi, Parolo, Akpa Akpro, Muriqi, Immobile, Moro. All.: Inzaghi.

Pubblicato 5/01/2021