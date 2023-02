FORMELLO - Lazio, in cerchio intorno a Sarri: il tecnico motiva la squadra

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti, si prepara l’esordio in Conference League. Senza Romagnoli, finito ko per una lesione di basso grado al bicipite della coscia sinistra: stop di circa 15 giorni, il suo infortunio apre le conseguenti riflessioni nel reparto arretrato. Sarri deciderà domani durante la rifinitura se confermare almeno Casale al centro della difesa o schierare la coppia Gila-Patric contro il Cluj. Vanno calcolate energie e rischi, riguardano sia l’aspetto tattico, sia quello fisico. Il tecnico, intanto, ha motivato la squadra nella seduta odierna: gruppo disposto in cerchio intorno all'allenatore, quasi 5 minuti di discorso tra le prove tattiche e la partitella. Ha spronato la squadra alla ripartenza, la speranza è che gli effetti si vedano a partire da giovedì all'Olimpico.

DUBBI. Sulle fasce pronto al ritorno dall’inizio Lazzari, escluso dai titolari nelle ultime quattro partite di campionato (senza contare la precedente squalifica contro il Sassuolo). L’ex Spal a destra e Hysaj a sinistra, sembrano loro due in vantaggio con il possibile esordio in corsa di Pellegrini. L'albanese, visto l'assenza di Romagnoli, oggi pomeriggio si è mosso come centrale per completare la seconda formazione. I ballottaggi appartengono a ogni zona del campo. Tra i pali leggermente favorito Provedel sulla candidatura di Maximiano. A centrocampo verso il rilancio Marcos Antonio in regia, la scelta del brasiliano comporta quasi “matematicamente” l’utilizzo di Luis Alberto come mezz’ala. Vecino dovrebbe riprendersi una maglia, l’altra se la contendono Basic e Milinkovic, si vedrà se Sarri rinuncerà in partenza anche al Sergente.

CIRO. Davanti Immobile è alla ricerca di gol e continuità in campo: ecco perché è destinato a guidare l’attacco prima della probabile staffetta programmata. Cancellieri chiede spazio a destra, più facile venga sganciato nella ripresa. Romero è squalificato per il rosso rimediato con il Feyenoord nell’ultima gara della fase a gironi di Europa League. Sulle fasce due maglie per i soliti tre: Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. A match in corso ci sarà spazio per tutti.

