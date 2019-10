FORMELLO - Lazio, la ripresa: Milinkovic è in gruppo

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. L’allenatore, alle 15.30, fa partire il lavoro senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Sono nove: Strakosha, Luis Alberto, Acerbi, Immobile, Vavro, Luiz Felipe, Marusic, Berisha e André Anderson. Nel ristretto gruppo di Formello, invece, c’è Milinkovic, tornato alla base per un problema a un dente. Il serbo oggi pomeriggio ha svolto regolarmente la seduta con il resto dei compagni.

GRUPPO. Aggregati, per rimpolpare la squadra a livello numerico, Durmisi, Djavan Anderson e Casasola, fuori dal progetto ma spesso utilizzati durante le sgambate di scarico. Gli assenti di giornata sono Patric (permesso) e Jony (influenzato). Anche per domani l’appuntamento è previsto nel pomeriggio: ritrovo alle 15, in campo mezz’ora dopo. Per sabato mattina è stata programmata un’amichevole contro la Primavera di Menichini.

Pubblicato il 09-10 alle 18.10