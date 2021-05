FORMELLO - Lazio, Milinkovic ok: Sergente in gruppo, Luiz Felipe spera

FORMELLO - Penultimo allenamento della Lazio prima della partenza per Firenze. Inzaghi ritrova Milinkovic in gruppo e prosegue con le prove tattiche. Il Sergente era rimasto a riposo ieri e martedì, semplice gestione delle energie, da stamattina si è riunito ai compagni, non ci sono dubbi sulla sua presenza per sabato. Ai box ci sono Caicedo (differenziato, scatti ed esercitazioni con il pallone) ed Escalante, che da qualche giorno ha ripreso a correre con gli scarpini. Il Panterone convive con la fascite plantare, prova a entrare tra i convocati. L’argentino sta recuperando da uno stiramento al polpaccio. Valutazioni in corso su Luiz Felipe: anche oggi ha completato la seduta (secondo giorno di fila), la caviglia sta rispondendo bene, potrebbe essere reinserito in lista per la sfida con i viola. A quel punto Inzaghi dovrà decidere chi tagliare per fargli posto. Entro domani verranno tirate le somme.

VERSO FIRENZE. Acerbi torna dalla squalifica, il giudice sportivo invece fermerà per un turno Fares. A sinistra confermato Lulic, Marusic rimarrà sulla linea difensori, a Formello continua a muoversi sul centrodestra della linea a tre. Reina favorito tra i pali anche se nelle ultime sgambate non ha partecipato ai test tattici. A parte il rientro del Leone, dovrebbe essere confermata la formazione vista con il Genoa: Lazzari a destra, Leiva in regia con Milinkovic e Luis Alberto ai lati, davanti la coppia Correa-Immobile. La rifinitura è prevista per domani mattina.

Pubblicato 06/05/2021