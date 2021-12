FORMELLO - Lazio, riecco Lazzari con Patric al centro. Zaccagni spera

FORMELLO - Luiz Felipe squalificato, Sarri pronto a rispostare in mezzo Patric dopo le partite da terzino in Russia e a Napoli: lo spagnolo farà coppia con Acerbi, in stagione è successo soltanto due volte, in campionato con lo Spezia e in Europa League con la Lokomotiv all’Olimpico. Sulla destra si rivedrà Lazzari, partito dalla panchina al “Maradona”. A sinistra confermato Hysaj visto che Marusic si è rivisto in gruppo soltanto oggi per la rifinitura. Il montenegrino ha svolto le visite di idoneità dopo essersi negativizzato dal Covid, poi si è sottoposto a 24 ore di holter. Ha una seduta coi compagni nelle gambe, al massimo verrà convocato, ma è in bilico pure per quello.

REPARTI. A centrocampo sperano Leiva e Basic, l’ex Liverpool vorrebbe dare il cambio a Cataldi, il croato a uno tra Luis Alberto e Milinkovic. Giovedì scorso era rimasto fuori il Sergente, poi entrato (bene) nel corso del secondo tempo. Ballottaggi apertissimi, il turno infrasettimanale impone delle riflessioni sulle energie sprecate negli ultimi 180 minuti. Sarri comunque potrebbe pure confermare in blocco il terzetto di domenica scorsa. Davanti tutti a disposizione, Pedro ha rassicurato sulle sue condizioni già ieri pomeriggio: aveva rimediato un trauma al ginocchio sinistro domenica, è a disposizione e stavolta dovrebbe giocarsi la maglia con Felipe Anderson. Può riposare uno tra lo spagnolo e il brasiliano per Zaccagni, pronto dall’inizio come successo nella trasferta di Mosca. Immobile il centravanti indiscutibile. Anzi, avrebbe bisogno di una mano da parte degli altri.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Basic, Moro, Pedro, Muriqi. All.: Sarri.

Pubblicato l'1/12