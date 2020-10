FORMELLO - Lazio, scarico e testa al Borussia: Luiz Felipe ci prova

FORMELLO - Allenamento mattutino, la ripresa è la consueta seduta di scarico con la rosa divisa in due tra chi ha affrontato ieri la Sampdoria e chi è rimasto a riposo. Domani, alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund, scatteranno le prove tattiche. Inzaghi ritroverà in Champions bomber Immobile, squalificato a Marassi. Da decidere il suo partner: Correa è in leggero vantaggio sulla concorrenza di Caicedo (recuperato all’ultimo in campionato da un fastidio al flessore) e Muriqi, non ancora al 100% della condizione. Le altre scelte verranno prese dopo la rifinitura: sulle fasce Parolo e Djavan Anderson verranno sostituiti da Marusic e Fares, entrati all’intervallo a Genova. Lazzari è out per uno stiramento di primo grado, ne avrà per almeno due settimane. In mezzo conferma scontata per Milinkovic, Leiva e Luis Alberto.

INFERMERIA. Escalante è finito ai box per un problema muscolare (non si allena da più di una settimana), Pereira deve smaltire un attacco febbrile. In difesa dipende tutto dall’eventuale recupero di Luiz Felipe, che ha svolto un lavoro differenziato negli ultimi giorni. Sta accelerando, è fuori dall’amichevole con il Frosinone per una forte contusione alla caviglia destra (intervento scellerato di Kastanos). Inzaghi, se arriveranno segnali positivi nelle prossime 24 ore, lo schiererà nel reparto arretrato per completare la linea a tre insieme con Patric e Acerbi. Da capire chi occuperà la posizione centrale tra l’ex Sassuolo e il brasiliano. Radu è out (lesione), Vavro non è stato inserito nella lista europea e tornerà tra le opzioni per la gara con il Bologna. Occhio tra i pali: ballottaggio aperto tra Strakosha, finora sempre titolare, e Reina. Stavolta il tecnico biancoceleste potrebbe anche scegliere l’esperienza dello spagnolo.

Pubblicato il 18:10 ore 12:45