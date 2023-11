FORMELLO - Lazio, si riparte: Sarri senza nazionali e infortunati

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si riparte dopo i due giorni di riposo concessi. Allenamento pomeridiano a ranghi ridotti, si proseguirà così fino alla metà della prossima settimana. Quattro nazionali convocati (Provedel, Lazzari, Hysaj e Kamada), tre calciatori ai box per problemi fisici (Zaccagni, Vecino e Marusic), più Luis Alberto gestito visti l'affaticamento muscolare accusato dopo la sfida con il Feyenoord e la squalifica per la prossima giornata con la Salerntina.

Il Mago tornerà in Champions con il Celtic, lo stesso discorso (per motivi fisici) potrebbe valere per l'esterno d'attacco, fermo per una distorsione al collaterale del ginocchio destro. Out nel derby e tempi strettissimi per la trasferta all'Arechi. Alla ripartenza dovrebbe toccare nuovamente a Felipe Anderson e Pedro sulle fasce del tridente.

Vecino, invece, ha riportato una lieve lesione muscolare al gluteo. Va considerato in dubbio per la sfida di Salerno. Le valutazioni dello staff medico saranno quotidiano. Per rimpolpare la rosa, nel frattempo, sono stati aggregati diversi giovani della Primavera (Renzetti, Ruggeri, Bedini, Gonzalez, Saná Fernandes e Di Tommaso). Domani seduta di pomeriggio (ore 15), per venerdì è programmata una doppia sgambata (11 e 15), poi altro weekend libero da impegni.