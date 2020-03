FORMELLO - Lazio, stop anche agli allenamenti: pausa almeno fino a domenica

FORMELLO - Stop al campionato, stop agli allenamenti. La Lazio si è incontrata all'interno del centro sportivo, avrebbe dovuto ricominciare la preparazione alle 15 dopo un ulteriore giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. E invece no, si rimarrà fermi almeno fino a domenica. La sospensione della Serie A dettata dall'emergenza coronavirus cambierà anche i programmi all'interno di Formello. I calciatori, nel frattempo, porteranno avanti un lavoro individuale per tenersi in forma e farsi trovare pronti per quando riprenderanno le sgambate. L'appuntamento, al momento, è fissato per lunedì prossimo.

Pubblicato il 10/3/20 alle ore 15:28