FORMELLO - Lazio, test fisici prima della partenza: Lazzari il migliore. Si rivede Acerbi

Ultima seduta di allenamento a Formello per la Lazio che nel pomeriggio partirà alla volta di Auronzo di Cadore, dopo il pranzo al Centro Sportivo. Inzaghi richiama i suoi in campo alle ore 9, i presenti sono gli stessi dei giorni scorsi. Per tutti è la giornata del test di Gacon: esame incrementale ad esaurimento per valutare le capacità fisiche di ogni atleta, semplice da effettuare ma temuto da tutti. La squadra viene divisa in tre gruppi: Immobile, Badelj, Radu, Parolo, Marusic e Milinkovic nel primo, Bastos, Vavro, Caicedo, Luis Alberto, Jony, Lazzari nel secondo, Falbo, Andrè Anderson, Djavan Anderson, Kiyine, Raul Moro, Armini e Lukaku nel terzo. Ad ottenere il punteggio migliore è il solito Lazzari, instancabile corridore. Ottimi risultati anche per Djavan Anderson e Falbo, subito alle spalle dell'ex Spal e di Immobile e Parolo, i migliori del primo gruppo. Notizie importanti arrivano anche da Francesco Acerbi. Il difensore infatti si è rivisto in campo dopo aver saltato le prime tre sedute stagionali. Ha svolto un differenziato sul campo adiacente insieme a Spicciariello. Nei prossimi giorni ad Auronzo tornerà ad allenarsi insieme ai compagni. Stesso discorso per Lucas Leiva, anche il brasiliano è sulla via del recupero dopo il problema al ginocchio destro operato durante il lockdown.

Pubblicato il 24 agosto