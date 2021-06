Lazio, i tifosi hanno deciso: ecco chi è il "Player of the season" - VIDEO

La stagione della Lazio è finita ed è tempo di bilanci. Chi è stato il miglior giocatore biancoceleste in questa stagione? La società in questi giorni ha aperto le votazioni e i tifosi hanno via via fatto le loro scelte fino alla finalissima di oggi tra Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. A spuntarla, come rivelato dal club sul suo profilo Instagram, è stato il 'Sergente' che viene dunque incoronato dai tifosi come "Player of the season". Di seguito il video dell'annuncio.

Pubblicato 03/06/21