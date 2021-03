Lazio, il programma a Formello tra riposo e recupero degli infortunati

Dopo una serie di impegni importanti tra campionato e Champions League, la Lazio si gode la pausa per le Nazionali. Simone Inzaghi avrà modo di far rifiatare la squadra e fare il punto della situazione, nonostante non possa lavorare con il gruppo al completo. 8 biancocelesti infatti hanno risposto alle convocazioni dei rispettivi CT e torneranno a Formello tra il 30 marzo e il 1 aprile, a pochi giorni dal match contro lo Spezia in programma sabato 3. Nel frattempo alla squadra sono stati concessi 2 giorni di riposo dopo la sfida contro l'Udinese e la ripresa degli allenamenti è prevista per domani alle ore 15:00. Il programma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, prevede una seduta a settimana fino a sabato quando potrebbe essere disputata un'amichevole con la Primavera. Domenica invece altra giornata di riposo.

RECUPERI - Questi giorni verranno sfruttati per recuperare alcuni giocatori dai rispettivi infortuni in modo da averli pronti per il rush finale in campionato. Fares ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro contro il Bayern Monaco e non è partito con la sua Algeria, dovrebbe riuscire a recuperare per lo Spezia. Ai box anche Caicedo, fermato dalla solita fascite plantare ma che ieri era già a Formello per un allenamento personalizzato per tornare il prima possibile a disposizione. Infine Luiz Felipe, rientrato dalla Germania e pronto a ultimare il suo percorso di riabilitazione.

