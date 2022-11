Lazio, Lotito a colloquio con Trentalange: le lamentele del patron biancoceleste - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Claudio Lotito fa valere le sue ragioni dopo il consiglio federale. Il presidente della Lazio ha partecipato all'incontro e non si è astenuto nel manifestare il suo dissenso verso le decisioni arbitrali prese nel match di ieri tra la sua squadra e la Salernitana. Manganiello ha ammonito Milinkovic facendogli così saltare il derby di settimana prossima. Al termine del meeting il patron laziale si è fermato a parlare con Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA. L'associazione non ha ritenuto che l'operato dell'arbitro fosse da condannare e questo non sarà andato giù al patron laziale. CLICCA TRA LE FRECCE PER VEDERE IL VIDEO O VAI A FINE ARTICOLO > LOTITO E TRENTALANGE A COLLOQUIO <

Pubblicato il 31/10