Zaccagni: "Lazio-Juve decisa dagli episodi. Tra tre partite sarò al 100%"

Questa sera, vista l'assenza di Immobile, Sarri ha mandato in campo un tridente inedito. Insieme a Pedro e Felipe Anderson in attacco c'era Mattia Zaccagni che ha parlato così dopo Lazio - Juventus ai microfoni di Dazn: "Ci è mancato Ciro stasera, è stata un partita decisa dagli episodi. Abbiamo tenuto bene il campo e palleggiato bene, ci è mancato qualcosa nella fase conclusiva. Nel primo tempo mi sentivo molto bene, nel secondo sono calato fisicamente. Sono minuti che mi servono per arrivare al 100%".

Zaccagni a Lazio Style Channel: "Immobile è fondamentale per questa squadra, noi abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo palleggiato ma ci è mancata qualcosa nella fase offensiva. Sono tante le gare da giocare, vanno gestite le energie. Oggi mi sentivo bene soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa sono calato. Sono comunque contento di aver messo minuti nelle gambe. Restiamo positivi perché oggi abbiamo fatto una buona partita e lavoriamo. Avevamo preparato la partita a seconda del modulo che avrebbero usato, loro hanno difeso bene e abbiamo faticato in avanti a trovare le soluzioni. Mi do due o tre partite per tornare al 100%, oggi non avevo i 90’ minuti nelle gambe, sto lavorando per finire le gare. I tiri da fuori? Dovevamo cercarli, ma la Juve non ce li ha concessi e forse dovevamo far girare la palla più velocemente".