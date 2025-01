Calciomercato Lazio | Dalla Polonia: "Interesse per un giovane del Lech Poznan"

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale. Le operazioni biancocelesti entrano nel vivo: come vi abbiamo anticipato, Casadei è a un passo dal diventare un giocatore della Lazio; mentre Castrovilli è prossimo al trasferimento al Monza e il Bologna insiste per Tchaouna, con i biancocelesti che per il momento fanno muro. Fabiani è a lavoro, sono ore frenetiche. Nel frattempo, dalla Polonia si vocifera di un interesse del club capitolino per un classe 2007. Si tratta di Igor Brzyski, centrocampista di diciassette anni con il contratto in scadenza a giugno. La Lazio non sarebbe l'unico club italiano interessato. Ci sarebbero infatti anche Atalanta, Bologna e Torino a monitorare la situazione del giovane polacco. Può essere un'occasione di mercato per rinforzare la primavera.