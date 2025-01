DIRETTA - Calciomercato Lazio | Casadei a un passo, Castrovilli va al Monza: le ultime

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Il Bologna non molla Tchaouna. Il francese è l'obiettivo dei rossoblù, ma da Formello per ora non aprono all'operazione.

AGGIORNAMENTO ORE 15.25 - La Lazio saluta Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe 1997, come rivelato dalla nostra redazione, ha trovato l'accordo con il Monza e nelle prossime ore sarà a Milano per le visite mediche e la firma.

AGGIORNAMENTO ORE 15.05 - Casadei ormai al traguardo, trattativa col Chelsea in definizione. Poi lo sbarco del centrocampista nella Capitale. Ultimi passaggi burocratici e concorrenza del Torino definitivamente superata. Operazione da 13 milioni di euro bonus compresi, per il giocatore contratto fino al 2030.

AGGIORNAMENTO 15.04 - Gaetano Castrovilli si avvicina al Monza. Come svelato dalla nostra redazione, la Lazio è pronta a salutare il suo centrocampista, destinato a trasferirsi alla corte di Bocchetti nelle prossime ore.

CALCIOMERCATO LAZIO - Entrate e uscite. Sono rimasti cinque giorni di mercato, anche qualcosa in meno, poi ci sarà il gong finale e quel che è stato fatto è fatto. La Lazio spera di non ridursi all'ultimo come spesso è avvenuto in passato, ma per farlo dovrà accelerare i tempi. Dopo le trattative portate avanti per Jacopo Fazzini e Reda Belahyane, questa volta è il turno di Cesare Casadei, del Chelsea e del Torino, in un triangolo che forse - come cantava Renato Zero - davvero dalle parti di Formello non era stato considerato. E mentre viene portato avanti questo continuo batti e ribatti, si lavora anche sul fronte uscite, con i nomi di Toma Basic e Loum Tchaouna che sono in attesa di scoprire il proprio futuro. Ma andiamo con ordine.

IN ENTRATA - La situazione Cesare Casadei è in continua evoluzione. Dopo l'avvicinamento degli scorsi giorni, le certezze della Lazio sono scemate davanti a un inaspettato reinserimento del Torino che, chiuso Elijf Elmas, non si accontenta e vuole regalare a Vanoli anche il classe 2003 del Chelsea. Così, da giorni stiamo vivendo dei continui capovolgimenti di fronte, sorpassi e controsorpassi che sembrano richiamare più a una gara di Formula 1 o MotoGP, piuttosto che a una trattativa. Le ultime notizie, che vi abbiamo riportato in esclusiva, parlano di una Lazio che non ha intenzione di mollare il suo obiettivo e che in queste ore tenterà di convincere il Chelsea e Casadei ad accettare la destinazione capitolina (per quanto c'è chi già accenna a presunte visite mediche in programma). Le ultime ventiquattro ore saranno fondamentali, poi la deadline scadrà e la Lazio potrebbe virare verso altri obiettivi. Tra questi rientra sicuramente Giovanni Fabbian, ma non solo. Il centrocampista del Bologna piace, senza ombra di dubbio, e si prende in considerazione la possibilità di fare uno scambio di prestiti secchi con Tchaouna, ma attenzione al colpo di scena. Nella serata di ieri, infatti, vi abbiamo riportato anche un altro nome, ovvero quello di Abakar Sylla dello Strasburgo, difensore centrale che potrebbe diventare la priorità delle ultime ore.

IN USCITA - Uno sguardo, anche qualcosa in più, è rivolto anche alla situazione dei giocatori in uscita da Formello. La Lazio ha già ceduto Akpa Akpro al Monza e Diego Gonzalez all'Atlas, tra gli esuberi da piazzare restano Andre Anderson - impiegato con la Primavera - e Toma Basic. Su quest'ultimo, in particolar modo, si concentrano le ultime novità di mercato. Da tempo nel mirino dell'Hajduk Spalato di Gattuso (squadra in cui tra l'altro è cresciuto come calciatore) che lo riporterebbe a casa, nelle ultime ore si sarebbe clamorosamente avvicinato alla Cremonese, squadra che milita in Serie B e che punta sul classe 1996 per tornare in massima categoria. I lombardi avrebbero superato i croati nella corsa a Basic che, a breve, potrebbe trovarsi costretto a fare le valigie, nonostante le voci di un suo reintregro in squadra al posto di Castrovilli. Altre due situazioni meritano un approfondimento. La prima è quella di Elseid Hysaj, oggi di nuovo in rosa per l'infortunio di Lazzari, e che sta strappando applausi da chiunque. Il terzino potrebbe restare nella Capitale, magari anche nella lista per la Serie A almeno fino al ritorno di Vecino, nonostante l'interesse del Lecce. La seconda è quella relativa a Loum Tchaouna, già accennata nelle righe sopra. L'esterno piace al Bologna, potrebbe essere un rinforzo per il mercato invernale, con la Lazio che però avrebbe messo nel mirino anche Fabbian per un ipotetico scambio di prestiti.