Calciomercato Lazio | Tchaouna - Fabbian, cambia lo scenario: le ultime

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Pochissimi giorni alla fine del mercato che vede la Lazio impegnata sull’affare Casadei. Il club sta facendo di tutto per portare il centrocampista alla corte di Baroni ed è fiducioso di concludere l’operazione al più presto. In attesa della firma, la società si sta muovendo su più tavoli per evitare di rimanere spiazzata e così, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, resta in ballo l’eventuale scambio col Bologna tra Tchaouna e Fabbian. Inizialmente i capitolini avevano detto no all’offerta dei felsinei per il solo prestito oneroso con diritto di riscatto, ma lo scenario sarebbe cambiato nelle ultime ore. Si tratterebbe di un prestito secco alla pari e sarebbe arrivato anche l’ok del giocatore francese che finora aveva tenuto in sospeso la sua decisione sul trasferimento.

