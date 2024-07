Calciomercato Lazio | De Maggio: "Occhi su un centrocampista del Napoli"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Castrovilli e non solo. La Lazio non si ferma qui: l'interesse continua a essere sul centrocampo e sul mercato italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un centrocampista del Napoli. Si tratta di Gianluca Gaetano, classe 2000 che ha vissuto l'ultima stagione in prestito al Cagliari. Sembrerebbe averlo richiesto il tecnico Baroni per rinforzare il suo organico. Ecco cosa ha detto nello specifico: “Gianluca Gaetano chiede maggiore spazio e alla fine del ritiro di Dimaro il calciatore è destinato a lasciare il Napoli. Piace molto al Cagliari ed al Parma, ma registriamo l’inserimento della Lazio perché lo vuole #Baroni”.