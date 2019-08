Calciomercato Lazio, il Napoli rimanda l'incontro con Llorente previsto per oggi

Tra mille difficoltà, contatti e smentite, Fernando Llorente continua a essere il sogno del calciomercato della Lazio. Lo spagnolo ha tutto per essere un attaccante utilissimo alla squadra di Simone Inzaghi: esperienza internazionale, fisico, abilità con il pallone tra i piedi, nel fare da sponda e nel colpo di testa. In più, piccolo dettaglio, è svincolato. Peculiarità che non sono passate inosservate in ambito internazionale e che, anzi, l'hanno resto uno dei calciatori più ricercati di queste ultime settimane di trattative. Tra le pretendenti più agguerrite e pericolose ad accaparrarselo, c'è il Napoli. Come riporta Tuttomercatoweb.com, i partenopei avrebbero dovuto incontrarsi con il suo entourage a Castel Volturno nella giornata di oggi, ma i colloqui sono stati rimandati (probabilmente alla prossima settimana). Alla base del ritardo potrebbe esserci anche la volontà degli azzurri di aspettare Icardi che, da qui alle prossime ore, dovrà dare un responso definitivo alla corte della squadra di Ancelotti. Perso l'argentino allora il Napoli potrebbe tentare l'affondo decisivo per Llorente, a cui già tempo fa era stato proposto un biennale a cifre inferiori rispetto ai 4 milioni a stagione richiesti dal giocatore che, inoltre, preferirebbe un triennale. Ecco perché le parti necessiteranno di almeno un altro incontro interlocutorio, sempre prestando attenzione alla concorrenza, soprattutto di Inter e Manchester United. La Lazio, invece, va considerata sullo sfondo. Al momento non sembrano esserci i presupposti per tentare un'accelerata per lo spagnolo in tempi brevi.

