Calciomercato Lazio, Kalinic accetta la Roma: ma Schick...

L'accostamento di Kalinic alla Lazio è diventato automatico per due fattori: i biancocelesti erano (e sono) alla ricerca di un attaccante, e il croato è stato messo sul mercato dall'Atletico Madrid. Di realmente concreto non si è registrato nulla e, anzi, ora l'ex Milan sembra a un passo dallo sbarcare sull'altra sponda del Tevere. Come riporta il Messaggero, la Roma avrebbe incassato il sì della punta, felice di non doversi abbassare lo stipendio (pari a 2,5 milioni a stagione). Il ds giallorosso Petrachi è ora al lavoro per convincere i Colchoneros a lasciarlo andare in prestito con diritto di riscatto, e per piazzare Patrik Schick. Prima di poter chiudere per Kalinic, infatti, la Roma deve sfoltire l'attacco liberandosi del ceco e di Defrel (ormai a un passo dal ritorno alla Sampdoria). Non sarà facile, perché dal canto suo Schick non sembra intenzionato ad andarsene. Resta dunque uno spiraglio per la Lazio: se le cose dovessero andare per le lunghe, i biancocelesti potrebbero pensare di inserirsi e arrivare a Kalinic. Tutto dipende anche da Caicedo, l'ago della bilancia delle ultime fasi del calciomercato laziale.

