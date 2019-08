Calciomercato Lazio, l'ag. di Petagna a Casa Milan: offerto l'attaccante

CALCIOMERCATO LAZIO, PETAGNA - Si tratterebbe di un ritorno, comunque da considerare improbabile. Giuseppe Riso, l'agente di Petagna, ha incontrato Maldini e Massara a Casa Milan, lo riporta Tuttomercatoweb.com. Nel dialogo di oltre un'ora tra le parti è stato messo sul tavolo proprio il cartellino di Petagna, offerto dal suo procuratore al club rossonero. Risposta negativa. Il Milan è alla ricerca più di una seconda punta che di un centravanti con le sue caratteristiche. Questo, sommato al costo del cartellino non certo abbordabile e alla volontà della Spal di non privarsi del giocatore, non lascia ampi margini di manovra alla trattativa. Il prezzo dell'ex Atalanta e il muro del club ferrarese, inoltre, rappresenterebbero due ostacoli non di poco conto anche per la Lazio. Petagna resta uno dei potenziali obiettivi dei biancocelesti, ma tutti gli indizi portano a credere che non sarà lui la terza punta tanto richiesta da Inzaghi. Così come è al momento da escludere il suo ritorno al Milan, il club nel quale è cresciuto.

