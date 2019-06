Calciomercato Lazio, la Fiorentina pensa al ritorno di Milan Badelj

CALCIOMERCATO LAZIO, BADELJ - Aumentano le pretendenti, ora anche in Italia. Dopo una stagione al di sotto delle attese, Milan Badelj è in uscita dalla Lazio ma potrebbe restare in Serie A: secondo la Gazzetta dello Sport di questa mattina, la Fiorentina starebbe pensando al suo clamoroso ritorno. Un'ipotesi rafforzata dalla quasi certa partenza di Veretout che libererebbe la casella di mediano davanti alla difesa. Tuttavia, resta un'operazione difficile. Il croato si è liberato a zero solo un anno fa, rifiutando il rinnovo di contratto e un futuro da capitano della viola. Per questo appare complicato pensare che Badelj torni sui propri passi per sposare nuovamente il progetto della Fiorentina. Molto più probabile un suo trasferimento all'estero, l'ultima pista lo porterebbe direttamente a San Pietroburgo tra le fila dello Zenit.

