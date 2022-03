Calciomercato Lazio, Tare riflette sul futuro: De Ketelaere erede di Milinkovic?

Il talento belga che ha incrociato la Lazio, lo scorso anno, in Champions League, potrebbe diventare un obiettivo in caso di partenza di Sergej.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E se Milinkovic dovesse davvero dire addio? L'ipotesi non può essere esclusa, Sergej è giunto a piena maturazione, ha 27 anni, può essere giunto il momento del salto di qualità definitivo nella sua carriera. Come riporta La Repubblica, ci pensano PSG e Manchester United e chissà che in questi mesi non possano sbucare altre pretendenti. E quindi se Milinkovic lasciasse Formello, chi potrebbe rimpiazzarlo? Sempre secondo Repubblica, uno dei profili che la Lazio sta seguendo con maggiore interesse è quello di Charles De Ketelaere del Bruges. Classe 2001, il belga aveva incrociato i biancocelesti lo scorso anno in Champions, offrendo un'impressione positiva. Fu lui a cogliere una clamorosa traversa al 90' nella sfida dell'Olimpico, traversa che salvò Reina e la qualificazione laziale agli ottavi della massima competizione europea. De Ketelaere è una mezzala offensiva, può giocare anche da trequartista e da esterno offensivo, già nel giro della nazionale maggiore del Belgio. Il Bruges lo valuta 20-25 milioni di euro e sul ragazzo ci sono diversi club italiani e stranieri. Milan e Napoli, per esempio, ci hanno fatto più di un pensiero e anche il Bayern Monaco monitora la situazione del 21enne. Per la Lazio sarebbe l'erede naturale di Milinkovic, anche se la maggior parte dei tifosi biancocelesti spera non sia necessario trovarne uno.

Pubblicato 24/03