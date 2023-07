Calciomercato Lazio | Zakharyan, nuovi contatti: ora le parti sono più vicine

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, dopo aver salutato Milinkovic, lavora per migliorare il centrocampo di Sarri. Tra gli ultimi profili accostati, Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca, da cui è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2024. Russo classe 2003, è una mezz'ala in grado di giocare anche come trequartista. I biancocelesti erano pronti a presentare un'offerta da 10 milioni, ma il club ha fatto sapere che il prezzo è di 15 milioni. Negli ultimi minuti, inoltre, fa sapere Gianluca Di Marzio, ci sono stati nuovi contatti tra le due società e ora le parti sono più vicine all'intesa.

