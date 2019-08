Calciomercato, ten Hag (all.Ajax): “Van de Beek resta”. Il Real cambia obiettivo?

Sembra il destino di quasi ogni grande centrocampista in questa sessione di calciomercato. Prima i rumors, poi il cambio di casacca a un passo, e infine le smentite. Ad aggiungersi a Pogba, Bruno Fernandes e Milinkovic - ovvero i tre che avrebbero dovuto comporre il famoso “effetto domino” - ora potrebbe rientrare anche van de Beek. Il centrocampista dell'Ajax appariva a un passo dal Real Madrid, ma ci ha pensato Erik ten Hag, il suo allenatore, a smorzare gli entusiasmi: “Credo che Donny rimarrà all'Ajax in questa stagione. Per me è scontato, altrimenti sarei già stato avvertito della sua possibile partenza da Marc Overmars (il ds degli olandesi n.d.r.)". Dietro le parole del tecnico dei lancieri, però, potrebbe celarsi uno scenario diverso rispetto a un possibile accordo saltato. I Blancos, infatti, potrebbero decidere di acquistare van de Beek e di lasciarlo per un anno “parcheggiato” all'Ajax. Un'eventualità che troverebbe riscontro anche nelle parole del diretto interessato, che ieri nel post partita della seconda giornata di Eredivisie parlava così: "La trattativa con il Real è in corso e spero che tutto venga risolto al più presto". Difficile quindi credere che la trattativa sia naufragata. Nonostante questo, il Real potrebbe comunque pensare di acquistare un altro centrocampista per questa stagione: dopo van de Beek, è Eriksen il nome più in voga dalle parti di Madrid, seguito da quello di Milinkovic. La Lazio osserva anche questo scenario, il serbo resta un oggetto pregiato del calciomercato internazionale.

INFERMERIA - IL COMUNICATO DELLA LAZIO

LAZIO, LE PAROLE DI DELIO ROSSI

TORNA ALLA HOMEPAGE