Calciomercato Lazio, Tuttosport: "Milinkovic - Inter, si può fare"

L'effetto domino. Un modo di dire che, relazionato all'ultimo calciomercato della Lazio, è finito con l'inflazionarsi. Tutto girava intorno alla situazione di Milinkovic, il cui futuro era legato a doppio filo agli eventuali movimenti – poi mai avvenuti – di Pogba, Eriksen e Bruno Fernandes. La chiusura del mercato inglese ha frenato qualsiasi ipotesi in merito addio del serbo per sposare la Premier League ma, questa mattina, Tuttosport ha rilanciato una nuova teoria. Un nuovo effetto domino, che vede protagonista la Serie A nelle figure di Juventus e Inter e che, di conseguenza, travolge la Lazio come ultima tessera destinata a cadere. I bianconeri hanno bisogno di sfoltire la rosa. Almeno 5 elementi dovranno lasciare Torino ma, oltre agli esuberi, Paratici vorrebbe piazzare anche Paulo Dybala. Una cessione eccellente per liberare uno slot in entrata. L'argentino è stato offerto a Manchester United e Tottenham, scappate dinnanzi alla richiesta di ingaggio + commissioni dell'argentino. Ma, con Neymar sempre più lontano dal PSG (verso Real o Barcellona), i parigini starebbero pensando proprio alla Joya per colmare l'enorme vuoto che è destinato a lasciare O'Ney.

ICARDI E MILINKOVIC – Con Dybala verso la Francia, la Juve potrebbe tentare quindi l'assalto al grande sogno: Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter non fa più parte del progetto tecnico, le esclusioni senza appello di Conte e gli 80 milioni spesi per Lukaku devono avergli fatto intuire qualcosa. I (tanti) milioni che i nerazzurri andrebbero a ricevere dalla vendita di Icardi – sommati a quelli della cessione di Perisic al Bayern Monaco – sarebbero subito pronti per essere reinvestiti. In parte per Dzeko, in parte per un centrocampista dalla prestanza fisica importante. Il centrocampo dell'Inter con Brozovic, Barella e Sensi è troppo leggero, per questo Conte avrebbe richiesto una mezzala con altre caratteristiche. Neanche a dirlo, il preferito – nonché, dunque, ultima tessera anche di questo domino – sarebbe proprio Milinkovic. L'ultimo grande acquisto designato per rendere l'Inter una seria pretendente allo scudetto. Non mancano le alternative, rappresentate da Rakitic e Vidal, che però non valgono quanto il Sergente della Lazio. Tutto, insomma, parte da Neymar ma finisce per coinvolgere tre grandi nomi della Serie A. Un altro effetto domino annunciato, questa volta da Tuttosport. Le prossime settimane riveleranno se anche questo, alla fine, non si tratterà nient'altro che di un bluff.

