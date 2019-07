Calciomercato Lazio, Al Thani su Jony: "Non l'ho venduto". E le visite...

Sembrava tutto fatto per Jony alla Lazio. E invece nelle ultime ore si è infittito il mistero sul suo futuro. L'arrivo a Roma mercoledì, ieri le visite saltate. Doveva essere oggi il giorno buono, ma in Paideia non si è visto (il transfer non è arrivato). A peggiorare il quadro arrivano anche le dichiarazioni del presidente del Malaga, Al Thani, che su Twitter ha commentato la vicenda: "Penso che Jony abbia fatto un grosso errore, io non ho firmato alcun contratto. E spero per il giocatore che tutto questo si risolva". La società laziale rimane tranquilla. "Il giocatore ha esercitato la clausola rescissoria. Tutto questo comporterà solamente un ritardo nel tesseramento in biancoceleste", scrive Manuele Baiocchini di Sky Sport sul proprio profilo social.