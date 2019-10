FORMELLO - Lazio, rifinitura anti-Rennes: i primi 15' aperti ai media - FT&VD

FORMELLO - La rifinitura anti-Rennes scatta intorno alle 11.45. I cancelli si aprono ai media per i primi 15' di seduta: la rosa effettua il riscaldamento, tra poco Simone Inzaghi darà il via alle prove tattiche. Non avrà a disposizione Correa, fermo per un problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Il Tucu è l'unico calciatore in infermeria. Fuori dalla lista europea Lukaku, potrà tornare tra i convocati domenica per la trasferta di Bologna.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO

MARCHISIO SI RITIRA: L'ADDIO AL CALCIO ALLO STADIUM

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE