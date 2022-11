Juventus - Lazio, squadra sotto il settore ospiti al termine della gara - VIDEO

Il 2022 si chiude con una sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri. All'Allianz Stadium i biancocelesti finiscono ko per mano di Kean, doppietta, e della rete di Milik nel finale. Nonostante il risultato tutt'altro che positivo al termine del match la squadra si è recata sotto il settore ospiti per ringraziare i tifosi che sono arrivati a Torino in più di mille. Anche i supporter hanno riservato ai biancocelesti solo applausi. L'appuntamento è per il 2023.

