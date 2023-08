Latina-Lazio, si chiude sul velluto: nove gol nell’ultima amichevole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimo test prima del campionato, ultima sgambata prima dell'esordio in Serie A. La Lazio risponde presente e rifila nove reti al Latina. Festival del gol al Francioni, biancocelsesti sul velluto e Sarri soddisfatto. Non di certo un'amichevole di livello assoluto, ma comunque una prova tattica, fisica e mentale per Immobile e compagni.

PRIMO TEMPO - Ad aprire le danze non poteva essere che il capitano. Il Latina si difende basso, ma appena si scopre Ciro azzanna. Solita palla verticale di Luis Alberto con il 17 che apre il piatto e buca per la prima volta Cardinali. Il raddoppio lo firma Felipe Anderson con un sinistro a colpo sicuro da pochi passi sul suggerimento perfetto di Immobile. Qualche minuto più tardi i ruoli si invertono. Cross del brasiliano e girata vincente del bomber. E sono tre. La prima frazione si chiude con il poker. È un goffo e sfortunato autogol di De Santis a mandare le squadre al riposo.

SECONDO TEMPO - Cinque le reti biancocelesti nella ripresa. A segno tutti i nuovi acquisti. Lazzari apparecchia il gol a porta vuota per Zaccagni, Kamada segna all'esordio con una gran girata mancina. Poi torna protagonista Ciro con un diagonale potentissimo. Gol lampo di Isaksen a pochi secondi dal suo ingresso in campo. Chiude la serata Taty Castellanos che trova la seconda gioia personale biancoceleste con un tocco vincente in mischia. I biancocelesti vincono nel ricordo di D'Amico. Sarri supera l'ultimo test prima del campionato. Domenica la musica sarà ben diversa, ma la Lazio c'è, è viva ed è pronta a lottare.