Lazio, è il giorno dei test: Felipe Anderson chiude la giornata - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 18.35 - Ecco Felipe Anderson che chiude la giornata di test atletici all'Isokinetic. Prossimo appuntamento a domani mattina con il resto della rosa.

AGGIORNAMENTO 18.00 - Anche Marcos Antonio raggiunge l'Isokinetic. Manca solo Felipe Anderson all'appello.

AGGIORNAMENTO 17.10 - Sana Fernandes, aggregato dalla Primavera, è arrivato per sottoporsi ai test fisici.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50 - Nel centro medico sportivo di Roma si vede anche Luis Alberto.

AGGIORNAMENTO ORE 16.37 - C'è anche il giovane Floriani Mussolini, fresco di promozione in Primavera, a svolgere i test fisici.

AGGIORNAMENTO ORE 16.12 - Arriva anche Manuel Lazzari all'Isokinetic.

AGGIORNAMENTO ORE 15.54 - È il turno di Mohames Fares: il franco-algerino è pronto a sottoporsi alle visite.

AGGIORNO ORE 15.36 - Di ritorno dal prestito all'Empoli, ecco arrivare Akpa Akpro!

AGGIORNO ORE 13.49 - Arriva anche Toma Basic in Isokinetic.

AGGIORNAMENTO ORE 12:55 - Anche Matias Vecino ha raggiunto il centro per sottoporsi i test

AGGIORNAMENTO ORE 12.38 - Ecco anche Danilo Cataldi

AGGIORNAMENTO ORE 12.35 - Arriva anche Alessio Romagnoli sorridente e visibilmente in ottima forma.

AGGIORNAMENTO ORE 12.09 - È anche il turno di Mattia Zaccagni, fresco di ritorno dal viaggio di nozze.

AGGIORNAMENTO ORE 11.57 - Anche Patric è arrivato: lo spagnolo saluta i giornalisti presenti con un pollice all'insù.

AGGIORNAMENTO ORE 11.07 - È il momento di Pedro: eccolo sorridente sul vialetto d'ingresso del centro medico.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Un altro calciatore della Primavera arriva per svolgere i test atletici: si tratta del capitano Fabio Ruggeri.

AGGIORNAMENTO ORE 10.19 - Arrivano i primi calciatori: ecco Marusic, Diego Gonzalez e Valerio Crespi.

Martedì pomeriggio la Lazio partirà per Auronzo di Cadore e darà inizio ufficialmente alla preparazione in vista della nuova stagione. Ieri i biancocelesti si sono radunati a Formello, c’era quasi tutta la rosa eccetto i nazionali e alcuni big, per svolgere le visite mediche di rito che quest’anno si sono tenute interamente all’interno del laboratorio del centro sportivo. Oggi sarà la volta dei test atletici che, invece, si terranno all’Isokinetic. Man mano, tutti i giocatori stanno facendo il loro ingresso al centro per sottoporsi alla seconda fase degli accertamenti.