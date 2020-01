Lazio mai sola: a Brescia la carica dei tifosi biancocelesti - FOTO

Entusiasmo alle stelle anche a Brescia. La Lazio non è sola al Rigamonti. Settore ospiti esaurito e altri tifosi biancocelesti sono sparsi nel resto dei settori. La carica dei 1500 prevista alla vigilia c’è eccome: partiti in nottata, sono arrivati nella cittadina lombarda in mattinata dopo diverse ore di auto. Cori, sciarpe, bandiere: è la solita Curva anche lontano dalla Capitale.