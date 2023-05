Lazio, Milinkovic re dei record: 100 in Serie A e soffia il trono a Klose

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Milinkovic-Savic è tornato. Oggi però il Lecce aveva una duplice valenza per lui: sconfiggerla per la classifica ma soprattutto, per tagliare un traguardo importante. Sergej Milinkovic-Savic, per i tifosi solo “Sergio”, con la rete del 2-2 ha partecipato ufficialmente a 100 gol in serie A: 55 reti e 45 assist. Numeri straordinari che però, di anno in anno, dimostrano di non essere solo dei dati effimeri a se stessi, ma per l’importanza che la mezzala serba si è ritagliato a Roma. Ormai, Milinkovic-Savic è nella storia della Lazio che ha superato persino il mitico e grande Miroslav Klose nella classifica dei giocatori biancocelesti con più marcature in campionato, piazzandosi all’ottavo posto e diventando così, lo straniero più prolifico in assoluto del club. La prodezza del Sergente si attesta l’ennesimo capolavoro in campo, l’estate è a un passo, l’addio potrebbe essere davvero vicino, ma a una cosa non ha mai rinunciato: portare la Lazio sempre più in alto.

Pubblicato il 12/05 alle 22.41