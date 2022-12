Mondiali Qatar | Capitolo rimborsi, ecco quanto incasserà la Lazio

La squadra biancoceleste ha visto partire Milinkovic e Vecino e riceverà un compenso come stabilito dalla FIFA nel 2010...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mondiale in Qatar è arrivato al rush finale. Croazia, Argentina, Francia e Marocco si contenderanno il titolo e una di queste quattro alzerà al cielo la Coppa del Mondo. Con la competizione agli sgoccioli, si avvicina anche la ripresa del campionato. La Lazio da oggi sarà impegnata per un mini ritiro in Turchia, deciso per farsi trovare al meglio alla ripresa del torneo. Sarri potrà riabbracciare anche Sergej Milinkovic Savic e Matias Vecino, la cui avventura al Mondiale si è chiusa nella fase a gironi. I biancocelesti hanno dovuto fare a meno di loro due per circa un mese, ma potranno fare affidamento sui rimborsi FIFA istituiti nel 2010. Dopo le denunce del passato, infatti, la FIFA ha deciso di rimborsare i club che prestano i loro giocatori alle nazionali per il Mondiale. La cifra è di 10 mila dollari al giorno per ogni singolo calciatore impegnato per un totale di 209 milioni di dollari. La cifra è stata aumentata rispetto all'edizione del 2008, quando ogni calciatore riceveva 8mila dollari al giorno. I giocatori eliminati alla fase a gironi portano 180 mila dollari al proprio club. Cifra che sale a 220 mila per gli ottavi, a 280 mila per i quarti e a 370 per le finali. Quanto incasserà quindi la Lazio? La logica direbbe 360 mila visto che sia Milinkovic che Vecino sono stati eliminati alla fase a gironi, ma in realtà la cifra è l'esatta metà. Sì, perché uno dei parametri della FIFA è di aver avuto in squadra il calciatore nei due anni precedenti alla competizione. Se per Milinkovic è così, non si può dire lo stesso per Vecino arrivato a Formello nell'estate del 2022. Di conseguenza nella casse biancocelesti entreranno 180 mila dollari per le performance del serbo in Qatar.