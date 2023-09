MOVIOLA | Juve - Lazio, Maresca da rivedere: tutti gli episodi del match

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio perde all'Allianz Stadium contro la Juve. Molti dubbi sulla gestione arbitrale di Maresca che non adotta mai un metro coerente e che si rende protagonista di molte decisioni per lo meno da rivedere. Tanti i dubbi in occasione del primo gol bianconero: prima per il contatto Bremer-Immobile da cui nasce l'azione, poi per il controllo di McKennie sul quale le immagini non chiariscono se tiene la palla in campo o no.

PRIMO TEMPO

4' Bravo Maresca a sanzionare la posizione irregolare di Bremer sulla punizione di Locatelli, da cui era nata un'insidiosa conclusione di Kostic.

8' Ammonizione corretta per Miretti. Il centrocampista della Juve stende Zaccagni lanciato verso l'area.

10' Convalidato il gol di Vlahovic dopo un check al Var. Sul controllo di McKennie, predente al cross, la sfera non avrebbe superato per intero la linea. Tutto, comunque, nasce da un contatto dubbio tra Bremer e Immobile che Maresca non sanziona.

13' Non sanzionato da Maresca un fallo subito all'altezza del centrocampo da Kamada e da cui nasce un recupero palla pericoloso della Juventus.

16' Giallo corretto per Bremer che stende Immobile sul lancio in profondità di Kamada.

37' Immobile protesta per un fallo da tamponamento di Romagnoli su Vlahovic fischiato da Maresca. Il capitano della Lazio lamenta un metro di giudizio impari da parte del direttore di gara che, in occasione del primo gol del serbo, non aveva sanzionato lo stesso contatto proprio su Immobile.

40' Intervento duro e in ritardo di Danilo su Luis Alberto, Maresca non estrae un giallo netto.

45' Concessi 2' di recupero.

45'+2' Terzo fallo di Miretti su Zaccagni, da quando è stato ammonito. Maresca si limita a fischiare il fallo.

SECONDO TEMPO

59' Ancora impreciso Maresca che sanziona un presunto fallo di Zaccagni su Gatti: l'ala biancoceleste, però, in scivolata colpisce solo il pallone.

61' Ammonito anche Gatti. Il centrale viene punito da Maresca per perdita di tempo in occasione di una rimessa dal fonod in suo favore.

63' Manca un giallo a Fagioli per aver trettenuto Zaccagni dopo che il giocatore della Lazio era sgusciato via con un ottimo dribbling sulla trequarti.

65' Tutto buono sul gol di Luis Alberto. Regolare il recupero palla di Kamada in principio di azione.

76' Ammonito anche Cambiaso per una plateale perdita di tempo.

82' Giallo per Vlahovic, quinto ammonito della Juve, per un'entrata in ritardo su Romagnoli.

85' E' Pellegrini il primo ammonito della Lazio. Il terzino di Sarri, secondo Maresca, avrebbe esagerato con le proteste.

90' Maresca assegna 6' di recupero.

90'+4' Manca un giallo a Milik, per un fallo duro su Rovella al limite dell'area.

