Napoli, allenamento mattutino per la squadra: ancora problemi per Ospina

Si parla solo di Superlega anche se tra poco più di 48 ore la Lazio scenderà in campo al Maradona per la sfida contro il Napoli in programma alle 20:45. Gli azzurri questa mattina si sono allenati Training Center agli ordini di mister Gattuso che ha potuto lavorare con la squadra al completo fatta eccezione per il portiere Ospina che ha svolto terapie e lavoro in palestra. I partenopei dovranno fare a meno anche di Demme, squalificato nella gara contro l'Inter.

