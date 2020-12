Pareggio al cardiopalma al Franchi: tra Fiorentina e Genoa è 1-1

Succede di tutto allo stadio Franchi di Firenze in una partita, quella tra Fiorentina e Genoa, che si è decisa al minuto 97. Una gara dura tra due squadre che stanno vivendo un brutto momento del campionato con una classifica che certamente non accontenta ne la squadra di Prandelli ne quella di Maran. I padroni di casa sono i primi a segnare, dopo i primi 45 minuti terminati a reti inviolate, con Bonaventura che però si vede annullare la rete dopo un review al Var. La chance passa quindi al Genoa che segna la rete dello 0-1 grazie a Pjaca. I liguri difendono bene ma i padroni di casa all'ultimo respiro trovano la rete del pareggio con il gol di Milenkovic dopo un batti e ribatti in area che alla fine premia il tiro del serbo. Un punto ciascuno quindi con la Fiorentina che sale a 9 punti e il Genoa a 6 ma ancora penultimo in classifica.

Zenit - Borussia Dortmund, tedeschi senza otto giocatori: i dettagli

Champions League, l’Olimpico carica i biancocelesti: “C’mon Lazio” - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE