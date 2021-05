Seria A, il Cagliari batte il Benevento e vede la salvezza. Pari Toro, manita dell'Atalanta al Parma

Succede di tutto nel pomeriggo della Serie A soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza. Finisce 1-1 il match tra Verona e Torino: una gara bloccata per 85 minuti e che si sblocca solo con la rete di Vojvoda. La vittoria per i granata significherebbe salvezza quasi certa ma a rovinare la festa ai giocatori di Nicola ci pensa Di Marco che tre minuti dopo pareggia i conti per gli scaligeri. Nello scontro diretto tra Benevento e Cagliari è ancora la compagine di Semplici a conquistare tre punti fondamentali: i sardi passano in vantaggio dopo solo sessanta secondi dall'inizio del match con il gol di Lykoggiannis ma poi per tutto il primo tempo è la squadra di casa a fare la gara e a trovare il pareggio con Lapadula. Nella ripresa è la rete di Pavoletti a riportare in vantaggio gli ospiti e il gol di Joao Pedro a chiudere il match e a mettere nei guai la squadra di Pippo Inzaghi ferma a 31 punti, a -3 dallo Spezia. Il Cagliari sale a 35 punti raggiungendo proprio i granata che hanno però una gara in meno.

Per quanro riguarda la parte alta della classifica invece manita dell'Atalanta al Parma che vince per 5-2 grazie alle reti di Malinovsky, Pessina, doppietta di Muriel e Miranchuk. Per la squadra di D'Aversa, già retrocessa in B, in rete Brunetta e Sohm. Bergamaschi che si riprendono il secondo posto in classifica a 72 punti. Nell'anticipo delle 12:30 è il Sassuolo a battere il Genoa grazie alle reti di Raspadori e Berardi, Zappacosta in gol per la squadra di Ballardini. Neroverdi che si posizionano al settimo posto, 56 punti, e vedono l'Europa.

Lazio, l'anticipo del sabato sera è un tabù: contro la Roma l'occasione di riscatto

Lazio, fuori casa sei irriconoscibile: a Firenze la decima sconfitta

TORNA ALLA HOMEPAGE