Serie A | L’Empli batte la Roma all’Olimpico, prima vittoria per il Napoli

2 ª giornata di campionato quasi in archivio con le gare delle 20.45 che hanno riservato non poche sorprese. Prima vittoria stagione per il Napoli di Conte che dopo il pesante ko contro il Verona batte il Bologna grazie alle reti di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone.

Esordio amaro invece per la Roma che dopo il pareggio contro il Cagliari perde all’Olimpico contro l'Empoli. Gyasi apre le marcature e poi Colombo raddoppia su calcio di rigore. Nel finale Shomurodov accorcia le distanze ma non basta per agguantare il pareggio.